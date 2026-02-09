Giornata Internazionale dell’Epilessia: Termoli si illumina di viola

TERMOLI. Questa sera il Comune di Termoli si accenderà di viola, un colore che diventa segno di attenzione, vicinanza e rispetto in occasione della Giornata Internazionale dell’Epilessia.

Illuminare un luogo simbolico della città – sottolinea l’assessore alle Politiche Sociali Mariella Vaino – significa dare visibilità, superare i pregiudizi e promuovere una cultura fondata sui diritti e sull’inclusione. L’epilessia non definisce le persone: ciò che conta è il riconoscimento della loro dignità e del loro valore umano e sociale.

Un gesto semplice ma carico di significato, per essere accanto a chi convive quotidianamente con questa condizione e alle loro famiglie, che troppo spesso devono affrontare anche lo stigma e l’indifferenza.

La luce viola è un messaggio chiaro: Termoli sceglie di non voltarsi dall’altra parte.

Perché una comunità autentica è quella che sa includere, sostenere e non lasciare indietro nessuno.

Red