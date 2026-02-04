“Giovani Termolesi”: uno sguardo al futuro della città

TERMOLI. Dall’ascolto del territorio e dalla volontà di esserci nasce Giovani Termolesi, la nuova associazione promossa da un gruppo di giovani fortemente legati alla città.

L’associazione sarà presentata ufficialmente venerdì 7 febbraio, dalle 10.30 alle 11.30, nella Sala Consiliare del Comune di Termoli. L’incontro, aperto alla cittadinanza, rappresenta un primo momento di condivisione del percorso avviato e delle prospettive future.

La nascita di Giovani Termolesi si colloca in una fase di cambiamento per il territorio, segnata da sfide importanti come lo spopolamento e la difficoltà, per molti giovani, di costruire il proprio futuro nei contesti locali. Allo stesso tempo, cresce il bisogno di spazi di confronto, partecipazione e collaborazione, capaci di rafforzare il legame con la città e valorizzarne le potenzialità.

È proprio da questo desiderio collettivo che prende forma l’associazione. L’idea nasce nell’estate del 2025 da un messaggio lanciato sui social, capace di intercettare giovani rimasti, tornati o residenti altrove, ma accomunati da un forte legame con Termoli. Da agosto ha preso avvio un percorso di costruzione condivisa che ha portato, nel dicembre 2025, alla costituzione ufficiale dell’associazione.

Ad oggi Giovani Termolesi conta oltre 30 soci attivi, impegnati nella progettazione e realizzazione di eventi e iniziative, e una community di circa 130 membri, pensata come spazio di confronto, condivisione di idee e costruzione di reti a livello locale.

Un primo momento pubblico si è svolto il 22 dicembre 2025 con l’evento di lancio, realizzato in collaborazione con il Microbar e dedicato al tema della “Città Ideale”. L’incontro, che ha visto la partecipazione di circa 120 persone, ha avviato un dialogo sul futuro di Termoli, raccogliendo riflessioni e proposte su cultura, salute, formazione, lavoro e imprenditoria, con l’obiettivo di rendere la città sempre più inclusiva e attenta alle esigenze delle diverse fasce d’età.

Dalle idee emerse è attualmente in fase di definizione il piano di attività per il 2026, frutto di un percorso di confronto all’interno della community dell’associazione, durante il quale numerosi giovani hanno messo a disposizione tempo, competenze e proposte su ambiti quali cultura, educazione e formazione, lavoro, sport e svago.

L’evento del 7 febbraio sarà l’occasione per fare il punto sulle sfide poste dall’attualità e sulle soluzioni che Giovani Termolesi, come associazione radicata sul territorio, intende contribuire a sviluppare. Un momento di dialogo aperto a cittadini e realtà interessate a collaborare e a partecipare attivamente allo sviluppo della città.

MT