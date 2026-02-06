Il centro d’accoglienza per minori di Casacalenda si rifà il look

CASACALENDA. Un progetto di riqualificazione che mette al centro sicurezza, funzionalità e benessere dei ragazzi: il centro di accoglienza per minori stranieri non accompagnati di Casacalenda si trasforma, rafforzando l’integrazione e offrendo spazi più accoglienti e moderni.

«Tra i mesi di novembre e dicembre 2025, il nostro centro di accoglienza per minori stranieri non accompagnati (Progetto SAI) ha vissuto una profonda trasformazione.

Grazie all’impiego di fondi di bilancio per circa 30 mila euro, sono stati riqualificati oltre 450 metri quadri di pavimentazione, sostituendo la vecchia superficie in legno con una struttura moderna e a norma, capace di rendere ogni ambiente più sicuro e funzionale alle attività quotidiane dei ragazzi.

Contestualmente, sono stati rinnovati integralmente gli arredi delle stanze, sempre grazie ai fondi del progetto. Non solo: sono state messe in sicurezza le ringhiere, sistemate le caldaie e realizzate tante piccole migliorie in tutta la struttura, che oggi non è solo funzionale, ma anche più sicura e accogliente.

Siamo convinti che la dignità e l’integrazione passino necessariamente attraverso la bellezza e la cura degli spazi. Abitare in un luogo accogliente genera nei ragazzi una maggiore consapevolezza, portandoli a rispettare e valorizzare l’ambiente che li ospita nel loro percorso verso l’autonomia.

Questo impegno strutturale si inserisce in un quadro di grande stabilità per il futuro. Il progetto, che ha sempre ottenuto giudizi eccellenti da parte del Ministero, è stato confermato per ulteriori tre anni. Proprio in questi giorni, gli uffici comunali si stanno preparando alle procedure per il nuovo affidamento della gestione, garantendo continuità a una realtà che non è soltanto un modello di integrazione, ma anche una solida opportunità lavorativa e, soprattutto, un’esperienza di straordinaria crescita umana e sociale per tutto il territorio.

Si ringraziano i ragazzi per la pazienza, gli uffici per il lavoro svolto, l’impresa e il gestore che hanno collaborato, come sempre, con entusiasmo». Lo rende noto la sindaca di Casacalenda, Sabrina Lallitto.

AZ