MAFALDA. Il Comune di Mafalda saluta Valentino Finamore, storico dipendente comunale giunto al traguardo della pensione.

Questa mattina l’amministrazione comunale ha rivolto un brindisi di saluto a Valentino Finamore, dipendente del Comune di Mafalda che ha raggiunto i limiti d’età e conclude il suo lungo percorso professionale all’interno dell’ente. Un momento semplice ma sentito, condiviso con amministratori e colleghi, per riconoscere pubblicamente il valore umano e lavorativo di una figura che per anni ha rappresentato un punto di riferimento affidabile nella macchina amministrativa. Nel suo messaggio di ringraziamento, il sindaco Egidio Riccioni ha voluto sottolineare come, nel corso delle sue quattro legislature, abbia potuto apprezzare da vicino la dedizione, il senso del dovere e la costanza con cui Finamore ha sostenuto il funzionamento dei servizi comunali, incarnando pienamente le qualità che definiscono il servizio pubblico: responsabilità, pazienza e capacità di ascolto. «A nome mio, dell’Amministrazione e dell’intera comunità mafaldese – ha dichiarato Riccioni – esprimo la più sincera gratitudine per il contributo concreto che Valentino ha garantito alla qualità dei servizi offerti ai cittadini. Gli rivolgiamo i nostri auguri più calorosi per questa nuova fase della vita, che possa essere ricca di serenità, soddisfazioni e tempo da dedicare agli affetti e alle passioni personali». Il saluto istituzionale si è concluso con un abbraccio collettivo che restituisce la misura della stima e dell’affetto maturati negli anni attorno a una figura che ha accompagnato, con discrezione e professionalità, la quotidianità amministrativa del paese.