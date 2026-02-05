Il cordoglio della diocesi per la scomparsa di Maria Porzia Fratini

TERMOLI. Il vescovo di Termoli-Larino, monsignor Claudio Palumbo, il Presbiterio, la Curia e l’intera comunità diocesana esprimono il loro cordoglio a Luca Corfiati, dell’ufficio Economato della diocesi, per la morte della moglie Maria Porzia Fratini, avvenuta oggi, 5 febbraio 2026.
In segno di vicinanza, tutta la diocesi si unisce in preghiera al dolore del marito, dei figli e della famiglia, nella luce e nella speranza della risurrezione del Signore.
I funerali si terranno domani, venerdì 6 febbraio, alle ore 10.30, nella chiesa di San Timoteo a Termoli, partendo dalla casa funeraria di via del Pesco, 15.