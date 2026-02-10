Il giorno del Ricordo nei comuni del basso Molise

BASSO MOLISE. Il 10 febbraio, Giorno del Ricordo, è un momento dedicato a conservare e rinnovare la memoria della tragedia delle foibe e dell’esodo degli italiani da Istria, Fiume e Dalmazia nel secondo dopoguerra. Anche nel Basso Molise, i comuni ricordano le vittime e promuovono la sensibilizzazione della cittadinanza sull’importanza di preservare la memoria storica come parte integrante dell’identità nazionale.

A Montenero di Bisaccia, il Comune ricorda la legge n. 92 del 30 marzo 2004: «La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale “Giorno del Ricordo” al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale». Il messaggio del Comune si chiude con un semplice ma significativo “Per non dimenticare”.

Anche a Guglionesi, l’Amministrazione Comunale celebra questa ricorrenza: «È nostro dovere preservare la memoria storica di questi eventi tragici e renderli parte integrante dell’identità nazionale italiana», afferma l’Amministrazione. Il Comune invita la cittadinanza a riflettere sul sacrificio delle vittime italiane delle foibe e degli esuli istriani, fiumani e dalmati, ribadendo l’impegno per la difesa dei diritti umani e della pace. In questo giorno, Guglionesi rinnova il proprio rispetto e affetto alle vittime e alle loro famiglie.