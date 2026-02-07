Isole Tremiti, al via i lavori per i cavi in fibra ottica

ISOLE TREMITI. La Capitaneria di porto di Termoli ha emanato un’ordinanza che regolamenta le attività di indagine ambientale nell’arcipelago delle Isole Tremiti, nell’ambito del progetto “Isole Minori”, finalizzato alla posa di cavi sottomarini per la trasmissione dati in fibra ottica.

I lavori, affidati dalla Società Infratel Italia S.p.a. e dalla Società ELETTRA TLC alla società Poliservizi S.r.l., riguardano operazioni subacquee con l’impiego di benna di Van Veen, sonda multiparametrica, ROV e motobarche identificate come DO, RE e MARIANNA. Le attività verranno svolte in ore diurne e solo in condizioni meteo-marine favorevoli, fino al 30 giugno 2026.

Per garantire la sicurezza della navigazione, l’ordinanza stabilisce limitazioni agli accessi, transiti, soste e ancoraggi per tutte le imbarcazioni in prossimità delle aree di lavoro, con un raggio minimo di 500 metri dai punti indicati. Le uniche eccezioni riguardano le unità navali coinvolte nelle operazioni, i mezzi della Guardia Costiera, delle Forze dell’Ordine e quelli adibiti al collegamento di linea con le Tremiti.

Il comando di bordo delle imbarcazioni dovrà osservare precise misure di sicurezza, tra cui:

mantenere ascolto radio continuo sul canale 16 VHF/FM;

mostrare i segnali previsti dal Codice Internazionale dei Segnali ;

; sospendere le operazioni in caso di rischio per la navigazione o presenza di imbarcazioni estranee;

comunicare ogni intervento, sospensione o completamento delle operazioni alla Capitaneria;

prevenire danni all’ambiente marino e segnalare ritrovamenti archeologici o storici.

L’ordinanza prevede la sospensione immediata dei lavori in caso di emergenze o attività prioritarie nell’area interessata. Chiunque non rispetti le disposizioni sarà soggetto a sanzioni secondo il Codice della Navigazione e il Decreto Legislativo n. 171/2005, inclusa responsabilità civile e penale per eventuali danni.

Tutte le informazioni saranno pubblicate sul sito della Guardia Costiera e comunicate agli enti locali e agli organi di informazione.

AZ