TERMOLI. Cielo limpido, aria frizzante e mare leggermente mosso: la Candelora a Termoli si presenta con condizioni meteo stabili, regalando uno scorcio d’inverno che sa già di cambio di stagione. L’Adriatico, sotto una luce chiara e pulita, accompagna una giornata che invita a guardare avanti (Foto Mimmo Manzi).

Come ogni 2 febbraio, torna puntuale anche il proverbio più citato sul lungomare e nei discorsi di chi il mare lo vive ogni giorno:

“Pe’ la Cannelore, se chiove o se fa sole, de l’inverne simme fore”.

Un detto che lega il tempo atmosferico alle attese di fine inverno, osservando il cielo come si faceva una volta.

Le onde si infrangono regolari sulla battigia e sugli scogli al largo, senza eccessi, mentre la spiaggia resta tranquilla, quasi sospesa. Il mare d’inverno mostra il suo volto più ordinato, fatto di colori freddi e orizzonti nitidi, in una giornata che sembra confermare le speranze di una stagione in graduale allontanamento.

Che sia previsione o semplice suggestione, la Candelora a Termoli resta un momento in cui meteo e mare diventano protagonisti assoluti, offrendo uno spaccato autentico della città e del suo rapporto quotidiano con l’Adriatico.

AZ