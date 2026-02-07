La giornata mondiale del malato a Termoli

TERMOLI. In occasione della XXXIV Giornata Mondiale del Malato, che si terrà l’11 febbraio 2026, la Diocesi di Termoli‑Larino propone due momenti di preghiera e vicinanza dedicati ai malati, ai loro familiari e a tutti coloro che operano nel mondo della cura. Il tema scelto per quest’anno, “La compassione del Samaritano: amare portando il dolore dell’altro”, richiama alla responsabilità condivisa e alla tenerezza come stile di vita.

Il primo appuntamento è fissato per domenica 8 febbraio alle ore 18, nella chiesa di San Francesco, dove sarà celebrata la Santa Messa del Malato presieduta dal vescovo Claudio Palumbo e animata dall’UNITALSI.

Il giorno della ricorrenza, mercoledì 11 febbraio alle ore 11, la celebrazione si sposterà nella cappella dell’ospedale “San Timoteo” di Termoli. La Messa sarà presieduta dal cappellano don Vincenzo Bencivenga e animata dalla Cappellania ospedaliera, dall’AVO e dalla Pastorale della Salute diocesana. Al termine è prevista la celebrazione del Sacramento dell’Unzione degli Infermi, segno di conforto e speranza per chi vive la fragilità della malattia.