“La rosa e il libro odv” premiata al Festival della Vita

CASERTA. Nell’Auditorium provinciale di Caserta, cuore pulsante della XVI edizione del Festival della Vita dedicata al tema “Vivere è… Collaborare”, l’Associazione Culturale “La rosa e il libro odv”, di cui è vicepresidente l’avvocato termolese Tina De Michele, ha ricevuto un riconoscimento che va oltre la celebrazione formale: una targa che diventa simbolo di un impegno quotidiano, di una rete di relazioni, di un modo di intendere la cultura come gesto condiviso.

Il Gran Galà, diretto da Raffaele Mazzarella e presieduto da don Ampelio Crema, ha intrecciato musica, arte, spettacolo, testimonianze e spiritualità in una serata condotta da Gaetano Maschio e da Maria Beatrice Crisci. Sul palco, tra gli ospiti annunciati, la conduttrice Arianna Ciampoli, Angelo Borrelli, Vittorino Andreoli in collegamento video e Péter Kveck, Ambasciatore designato d’Ungheria presso la Santa Sede e il Sovrano Ordine di Malta. Una platea di voci autorevoli, istituzioni e rappresentanti del mondo culturale ha contribuito a definire il respiro nazionale dell’evento.

Nel corso della cerimonia, l’Associazione “La rosa e il libro odv” è stata premiata per la capacità di valorizzare la cultura come strumento di coesione, per il radicamento nel territorio e per la forza con cui promuove dialogo, collaborazione intergenerazionale e legami comunitari. Una targa che riconosce tre anni di attività intensa, fatta di progetti, laboratori, iniziative e relazioni che hanno trasformato un piccolo gruppo in un punto di riferimento per Macchia d’Isernia e per l’intero territorio pentro.

Il Galà ha ospitato anche la proiezione di un video dedicato proprio a Macchia d’Isernia, presentata come Borgo della Lettura e come paese del vino, del blues e del tartufo pentro: un omaggio identitario che restituisce la ricchezza culturale da cui l’associazione trae ispirazione. Un territorio che non è sfondo, ma protagonista.

«Questo riconoscimento è per tutte le persone che collaborano con noi, con le mani e con il cuore, per il semplice gusto di farlo e di farlo insieme», ha dichiarato l’associazione. «Ringraziamo ogni singola uncinettina, chi ci sostiene e chi oggi ci ha accompagnato».

Parole che riportano al centro uno dei percorsi più partecipati: i laboratori creativi, da cui sono nate le coperte solidali donate al Festival della Vita. Un gesto semplice e potente, capace di trasformare il lavoro manuale in un atto di cura collettiva.

La Presidente Elena Grande ha espresso gratitudine verso le istituzioni presenti: il sindaco di Macchia d’Isernia Giovanni Martino, la Presidente della Pro Loco Rita Martino, Emilia Petrollini dell’associazione Voci e Tradizioni di Isernia e Mariagrazia Valente dell’Auser di Venafro. Una rete che testimonia come la collaborazione non sia uno slogan, ma una pratica quotidiana.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto a Francesco D’Agnelli, per l’amore verso il paese e per l’opera donata a nome della comunità. Le referenti dei laboratori, Antonia Ranieri e Pina Di Mascia, hanno inoltre consegnato agli organizzatori un pannello all’uncinetto raffigurante il logo del Festival della Vita: un dono che unisce creatività, identità e riconoscenza.

«Questo riconoscimento – ha concluso la presidente Elena Grande – ci incoraggia a proseguire nel nostro impegno per una cultura che unisce, crea legami e fa crescere le comunità. Auguriamo al Festival della Vita di continuare il suo cammino per molte altre edizioni, portatore di luce e di messaggi sempre più belli».

Un premio, dunque, che non chiude un percorso ma lo rilancia, confermando “La rosa e il libro odv” come una delle realtà più vive, generative e radicate del territorio pentro.

