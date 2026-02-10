“L’amore vive”, lo spettacolo di Stefano Leone per San Valentino

TERMOLI. C’è un filo che unisce musica, teatro, parola e memoria. Un filo sottile ma resistente, che solo chi crede davvero nella cultura come gesto civile sa intrecciare. È il filo che Stefano Leone ha scelto di tendere con L’Amore Vive, lo spettacolo dedicato a San Valentino che andrà in scena sabato 14 febbraio alle 17.30 al Cinema Sant’Antonio, con ingresso libero.

Non un semplice evento, ma un atto d’amore verso la comunità, verso l’arte e verso quella dimensione collettiva che troppo spesso dimentichiamo e che invece, quando torna a pulsare, ci ricorda chi siamo.

A interpretare l’idea di Leone sarà il Donato Santoianni Quartet, formazione di grande eleganza e sensibilità, arricchita per l’occasione dalla presenza straordinaria di Marco Zurzolo, uno dei sassofonisti più raffinati e riconosciuti del panorama italiano. Accanto a loro, la voce intensa e luminosa di Fernanda D’Ercole, capace di trasformare ogni brano in un racconto emotivo.

La serata non sarà solo musica. A dare corpo narrativo allo spettacolo saranno gli attori Aldo Gioia e Antonella Pacifico, interpreti di una drammaturgia che intreccia sentimento, poesia e riflessione. A completare il quadro, i contributi culturali della professoressa Fernanda Pugliese e dello storico Antonio D’Ambrosio, due voci autorevoli che offriranno prospettive e pensieri capaci di ampliare il respiro dell’evento.

L’Amore Vive è, in fondo, un titolo che racconta tutto: l’amore vive quando lo si coltiva, quando lo si condivide, quando diventa occasione per ritrovarsi. E Leone, con la sua visione, ci ricorda che la cultura è uno dei modi più alti per farlo.

Sabato 14 febbraio, al Cinema Sant’Antonio, non ci sarà solo uno spettacolo. Ci sarà una comunità che si riconosce nella bellezza.