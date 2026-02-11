L’assemblea annuale dell’Avis Termoli

TERMOLI. L’Avis Comunale di Termoli ha ufficializzato la convocazione dell’Assemblea Ordinaria Annuale degli associati, appuntamento centrale per la vita dell’organizzazione. L’incontro si terrà il 27 febbraio alle 18, presso l’Auditorium Comunale di via Elba.
L’assemblea sarà chiamata ad affrontare un ordine del giorno particolarmente ricco, che spazia dagli adempimenti statutari alla programmazione delle attività future. Tra i punti principali figurano:
- l’insediamento dell’Ufficio di Presidenza
- la lettura del verbale della Commissione Verifica Poteri
- la presentazione della Relazione di Missione e del Bilancio Consuntivo 2025
- l’esposizione del Bilancio Preventivo 2026
- la relazione dell’addetto contabile
- la nomina dei delegati all’assemblea provinciale e del capo delegazione
- la raccolta delle disponibilità per le delegazioni regionali e nazionali
Come previsto dallo statuto, la seconda convocazione sarà valida indipendentemente dal numero dei presenti, e le deliberazioni verranno approvate a maggioranza dei soci partecipanti.
L’Avis ricorda inoltre che, in caso di impossibilità a presenziare, ogni socio potrà farsi rappresentare da un altro associato tramite delega scritta accompagnata da un documento d’identità in corso di validità.