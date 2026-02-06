Lunedì 9 febbraio flusso idrico interrotto a Santa Croce di Magliano e Colletorto

SANTA CROCE DI MAGLIANO-COLLETORTO. Gli utenti dei due comuni saranno interessati da una sospensione del servizio idrico il prossimo 9 febbraio 2026, a partire dalle ore 8 fino a tarda serata, a causa di lavori urgenti di riparazione sulla condotta adduttrice dei serbatoi comunali, comunicati da Molise Acque.
La situazione dei serbatoi sarà costantemente monitorata dalla GRIM Scarl, che potrà intervenire con eventuali chiusure d’emergenza per garantire una distribuzione equilibrata dell’acqua, informando tempestivamente i cittadini.
Si invita la popolazione a prendere precauzioni e a contattare il numero 0874 1919702 per qualsiasi chiarimento, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.