“Ma basta”: gli studenti di Santa Croce contro bullismo e violenza

SANTA CROCE DI MAGLIANO. 7 Febbraio: giornata nazionale contro bullismo e cyberbullismo.

Benedetto Croce scriveva: “La violenza non è forza ma debolezza, né mai può essere creatrice di cosa alcuna ma soltanto distruggitrice”.

Poiché la scuola rende forti nell’intelletto, plasma idee creative, lavora sulle menti e sullo spirito critico, valorizza i talenti e, soprattutto, combatte la sopraffazione fisica e psicologica attraverso la creazione di legami sani, gli alunni della 1B del Liceo Scientifico “R. Capriglione” di Santa Croce di Magliano hanno interpretato così le parole di Croce, urlando #Mabasta contro ogni tipo di violenza e prevaricazione causata da bullismo e cyberbullismo.