Nasce il centro Spes: una “casa” per aggregazione, giochi e condivisione

TERMOLI. Il nuovo Centro SPES apre ufficialmente le sue porte e invita l’intera comunità a partecipare all’evento inaugurale in programma oggi venerdì 6 febbraio alle ore 18:30 in Piazza Sant’Antonio. Un appuntamento pensato per presentare alla cittadinanza un luogo che punta a diventare un punto di riferimento per socialità, crescita e partecipazione.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire uno spazio aperto, inclusivo e dinamico, dove persone di tutte le età possano incontrarsi, giocare, condividere esperienze e costruire nuove relazioni. Il Centro SPES si propone come un laboratorio di idee e attività, capace di unire momenti ludici, riflessioni collettive e percorsi di conoscenza.

Durante l’inaugurazione sono previste attività di aggregazione, giochi, momenti di confronto e condivisione, in un clima informale e accogliente. E, come recita l’invito, non mancherà un dettaglio che rende l’evento ancora più conviviale: “pizza per tutti”.

L’apertura del Centro SPES rappresenta un nuovo tassello nel panorama delle iniziative sociali del territorio, con l’ambizione di diventare un luogo vivo, partecipato e capace di generare nuove energie per la comunità.