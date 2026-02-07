«Parcheggi fuori controllo in tutta Termoli»

TERMOLI. La questione dei parcheggi selvaggi è ben nota a Termoli: spesso ne parliamo nei nostri articoli. Sul gruppo Afdm, “Termoli da RottAmare” ha condiviso un post in cui segnala che il problema non riguarda solo via Sardegna e via Maratona, ma praticamente tutta la città, citando anche la nostra redazione.

«Qualche giorno fa TermoliOnLine e Emanuele Bracone hanno scritto articoli su via Sardegna e via Maratona, ma purtroppo, mi duole dire, il problema dei parcheggi selvaggi riguarda tutta Termoli, e non solo quelle strade… basta farsi un giro e accorgersene.

Alcune strade dove esistono gli stessi problemi:

Via Panama : quasi tutto il giorno a carreggiata unica perché ai lati ci sono sempre auto in divieto.

: quasi tutto il giorno a carreggiata unica perché ai lati ci sono sempre auto in divieto. Via India : stessa situazione.

: stessa situazione. Via Giappone : il Comune ha messo paletti sul marciapiede, ma il problema non è risolto; le auto continuano a sostare sulla carreggiata.

: il Comune ha messo paletti sul marciapiede, ma il problema non è risolto; le auto continuano a sostare sulla carreggiata. Via Asia : parcheggi sulle fermate del bus.

: parcheggi sulle fermate del bus. Via De Gasperi : paletti sui marciapiedi, ma le auto parcheggiano comunque sulla carreggiata.

: paletti sui marciapiedi, ma le auto parcheggiano comunque sulla carreggiata. Palasabetta: parcheggio vuoto, ma le auto occupano la carreggiata.

Cosa è più fastidioso?

L’ inerzia del Comune , che dopo aver messo i paletti non ha più controllato le soste selvagge.

, che dopo aver messo i paletti non ha più controllato le soste selvagge. I vigili , che passano ma non multano.

, che passano ma non multano. Gli uffici comunali, che non rispondono mai alle chiamate.

Ormai Termoli sembra fuori controllo, e più passa il tempo, più sarà difficile riportare l’ordine… mah, contente le istituzioni, contenti tutti».