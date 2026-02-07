«Parcheggi fuori controllo in tutta Termoli»

TERMOLI. La questione dei parcheggi selvaggi è ben nota a Termoli: spesso ne parliamo nei nostri articoli. Sul gruppo Afdm, “Termoli da RottAmare” ha condiviso un post in cui segnala che il problema non riguarda solo via Sardegna e via Maratona, ma praticamente tutta la città, citando anche la nostra redazione.
«Qualche giorno fa TermoliOnLine e Emanuele Bracone hanno scritto articoli su via Sardegna e via Maratona, ma purtroppo, mi duole dire, il problema dei parcheggi selvaggi riguarda tutta Termoli, e non solo quelle strade… basta farsi un giro e accorgersene.
Alcune strade dove esistono gli stessi problemi:
- Via Panama: quasi tutto il giorno a carreggiata unica perché ai lati ci sono sempre auto in divieto.
- Via India: stessa situazione.
- Via Giappone: il Comune ha messo paletti sul marciapiede, ma il problema non è risolto; le auto continuano a sostare sulla carreggiata.
- Via Asia: parcheggi sulle fermate del bus.
- Via De Gasperi: paletti sui marciapiedi, ma le auto parcheggiano comunque sulla carreggiata.
- Palasabetta: parcheggio vuoto, ma le auto occupano la carreggiata.
Cosa è più fastidioso?
- L’inerzia del Comune, che dopo aver messo i paletti non ha più controllato le soste selvagge.
- I vigili, che passano ma non multano.
- Gli uffici comunali, che non rispondono mai alle chiamate.
Ormai Termoli sembra fuori controllo, e più passa il tempo, più sarà difficile riportare l’ordine… mah, contente le istituzioni, contenti tutti».