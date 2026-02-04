TERMOLI. Oggi, mercoledì 4 febbraio 2026, alle ore 18, nella Sala Riunioni della Curia Vescovile in Piazza Sant’Antonio a Termoli, si terrà un incontro divulgativo rivolto a Parroci e Ministri Straordinari della Comunione sul tema: “Povertà e Salute – Nuove sfide della Diocesi”.
L’iniziativa è organizzata dalla Pastorale della Salute, in collaborazione con i Medici Volontari Diocesani, con l’obiettivo di illustrare le modalità di utilizzo dell’Ambulatorio Caritas e dell’Armadio Farmaceutico Diocesano, due nuovi servizi attivi sul territorio.
Durante l’incontro saranno presentate le realtà operative della Diocesi, con particolare attenzione alla sensibilizzazione delle parrocchie verso le persone con disabilità, al fine di programmare azioni concrete di aiuto e sostegno anche nei loro confronti.