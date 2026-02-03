Prende forma la comunità creativa degli adolescenti: al via il corso gratuito di fumetto di DesTEENazione

TERMOLI. Dal 5 febbraio la Parrocchia di Santa Maria degli Angeli diventa un laboratorio di immaginazione, segni e storie: parte il corso gratuito di fumetto base promosso da DesTEENazione – Comunità Adolescenti, un tassello concreto del percorso socioeducativo che negli ultimi mesi sta ridisegnando la presenza degli operatori di strada nei comuni dell’Ambito di Termoli.

A guidare ragazze e ragazzi dagli 11 ai 21 anni sarà Rocco Pelusi, con un approccio pratico e inclusivo che attraversa l’intero linguaggio del fumetto: dalla costruzione dei personaggi alla narrazione per immagini, fino alle tecniche essenziali del disegno. Un’occasione formativa, ma soprattutto uno spazio libero, protetto e stimolante, pensato per far emergere talenti, relazioni e nuove forme di espressione.

Il laboratorio si inserisce nel quadro più ampio delle attività di Educativa di Strada, cuore operativo di DesTEENazione, progetto che punta a creare un vero spazio multifunzionale di esperienza per adolescenti e famiglie. Un luogo fisico – la cui inaugurazione è prevista nei prossimi mesi – e una rete diffusa di interventi che già oggi attraversa scuole, quartieri e piccoli centri del territorio, con azioni di prossimità mirate alla prevenzione della dispersione scolastica, al rafforzamento delle competenze affettive e relazionali e alla promozione dell’inclusione sociale e lavorativa.

DesTEENazione nasce nell’ambito del Programma Coesione Italia 21-27, è cofinanziato dall’Unione europea e fa capo all’Ambito Territoriale Sociale di Termoli, con il Comune di Termoli come partner istituzionale. La realizzazione è affidata alla coprogettazione tra la Cooperativa Sociale Sirio e l’APS Un Paese per Giovani, realtà radicate nel territorio e impegnate da anni nel lavoro educativo con le nuove generazioni.

Le iscrizioni al corso di fumetto sono aperte tramite Google Form. Per informazioni: info@desteenazionetermoli.it, 0875 808405, Instagram @desteenazione_termoli.

EB