«Rifiuti o aiuto alimentare?»

TERMOLI. Nel quartiere Sant’Alfonso, alcuni residenti hanno segnalato una situazione che ha suscitato indignazione: confezioni di generi alimentari destinate alle persone in difficoltà abbandonate a terra nei parchi pubblici.

Ieri, alcune di queste confezioni sono state trovate nel parchetto della zona integre. Per alcuni, si tratterebbe degli alimenti distribuiti dalla Croce Rossa alle famiglie bisognose. Alcune di queste confezioni sono state poi raccolte e sistemate su una panchina per fotografarle.