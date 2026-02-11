Rimozione barche a San Nicola: nuovo termine fissato al 28 febbraio

ISOLE TREMITI. Il sindaco delle Isole Tremiti, Annalisa Lisci, ha esteso il termine per la rimozione di barche, gommoni e altri natanti depositati sulla spiaggia di San Nicola fino al 28 febbraio 2026 con una nuova ordinanza comunale. La proroga arriva dopo un incontro in municipio con i proprietari dei mezzi, che avevano segnalato alcune difficoltà pratiche nell’adempiere alla precedente scadenza.

Secondo l’atto, la decisione di posticipare il termine è motivata da diversi fattori:

Problemi nella disponibilità di mezzi idonei (come carrelli e attrezzature tecniche) per effettuare lo spostamento in sicurezza dei natanti presenti sull’arenile;

(come carrelli e attrezzature tecniche) per effettuare lo spostamento in sicurezza dei natanti presenti sull’arenile; Condizioni meteomarine avverse tipiche della stagione invernale , con mareggiate e instabilità che rendono difficoltose e potenzialmente pericolose le operazioni di movimentazione;

, con mareggiate e instabilità che rendono difficoltose e potenzialmente pericolose le operazioni di movimentazione; Circostanze indipendenti dalla volontà dei proprietari, che comunque incidono concretamente sulla possibilità di rispettare i termini inizialmente fissati.

L’ordinanza ribadisce l’obbligo per i proprietari di rimuovere i propri natanti o di dotarsi di specifica autorizzazione: la permanenza prolungata di mezzi sull’arenile è considerata incompatibile con le norme sul decoro, la sicurezza e la tutela dell’arenile demaniale.