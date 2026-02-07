Settimana per la vita, all’ospedale San Timoteo la preghiera di ringraziamento a Dio per i Curanti

TERMOLI. Nell’ambito della Settimana per la vita, ieri, venerdì 6 febbraio 2026, nella cappella dell’ospedale San Timoteo di Termoli, si è rinnovata la preghiera di ringraziamento a Dio per i Curanti. Il momento è stato guidato da padre Vincenzo Bencivenga, cappellano ospedaliero, in collegamento Youtube con @CeiSalute – Pastorale della Salute e altre Cappellanie Ospedaliere d’Italia.

L’iniziativa è a cura della Cappellania Ospedaliera, Associazione Volontari Ospedalieri e Pastorale della Salute diocesana.

Ricorda Papa Leone XIV: “Ciascuno di noi, nel corso della vita, si può ritrovare sano o malato, occupato o disoccupato, in patria o in terra straniera: la sua dignità però rimane sempre la stessa, quella di creatura voluta e amata da Dio”.

Un momento prezioso di condivisione, preghiera e affidamento al Signore Gesù Cristo e alla Vergine Maria, salute degli infermi, per accogliere nell’amore, condividere, stringersi la mano ricordando che siamo tutti uniti dalla bellezza della fraternità.

La Lettera “Samaritanus bonus” della Congregazione per la Dottrina della Fede evidenzia: “Il Buon Samaritano, infatti, «non solo si fa prossimo, ma si fa carico di quell’uomo che vede mezzo morto sul ciglio della strada». Investe su di lui, non soltanto i soldi che ha, ma anche quelli che non ha e che spera di guadagnare a Gerico, promettendo che pagherà al suo ritorno. Così Cristo ci invita a porre fiducia nella sua invisibile grazia e spinge alla generosità basata sulla carità soprannaturale, identificandosi con ogni malato: «Ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me» (Mt 25,40). L’affermazione di Gesù è una verità morale di portata universale: «si tratta di “prendersi cura” di tutta la vita e della vita di tutti», per rivelare l’Amore originario e incondizionato di Dio, fonte del senso di ogni vita”.

