Shoah e Foibe, riflettere per non dimenticare

LARINO. Quando la memoria storica diventa un impegno collettivo: il Comune di Larino, in collaborazione con le scuole e le principali associazioni del territorio, promuove l’incontro dal titolo “Viaggio al confine della memoria storica: Shoah e Foibe”.

L’appuntamento è fissato per lunedì 9 febbraio 2026, alle ore 17.30, nella prestigiosa Sala Freda del Palazzo Ducale. L’iniziativa nasce dalla volontà di unire istituzioni, scuole e associazioni per offrire un momento di riflessione condivisa su due pagine dolorose del XX secolo, promuovendo una cultura della consapevolezza e il dialogo tra generazioni.

Il programma e le istituzioni

L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali del Sindaco di Larino, Giuseppe Puchetti, e dell’Assessora alla Cultura, Iolanda Giusti.

Il cuore della serata sarà la relazione della scrittrice Simonetta Tassinari, figura di rilievo nel panorama culturale, che approfondirà le tematiche storiche oggetto dell’incontro, accompagnando il pubblico attraverso una riflessione intensa e documentata.

La voce del territorio: scuola e associazionismo

Particolare valore avranno gli interventi dei rappresentanti della rete educativa e sociale di Larino, che contribuiranno a rendere l’evento un vero momento di partecipazione collettiva:

Emilia Sacco , dirigente scolastica I.O. Magliano Larino, per il contributo del mondo della scuola;

, dirigente scolastica I.O. Magliano Larino, per il contributo del mondo della scuola; Giuseppe Silvano , presidente associazione nazionale Combattenti e Reduci Sez. Larino;

, presidente associazione nazionale Combattenti e Reduci Sez. Larino; Elena Marcelli , presidente FIDAPA Larino;

, presidente FIDAPA Larino; Giosuè Massimo Centra , presidente Rotary Club Larino;

, presidente Rotary Club Larino; Carmela Minotti, presidente Lions Club Larino.

L’incontro sarà moderato dalla consigliera comunale Graziella Vizzarri e si concluderà con le riflessioni finali di Simonetta Tassinari, offrendo al pubblico spunti di approfondimento e stimolo al dialogo intergenerazionale.

