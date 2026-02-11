Torna il concorso fotografico del Carnevale di Larino

LARINO. Il Carnevale di Larino torna a farsi raccontare dagli occhi di chi lo vive. Anche per il 2026, il concorso fotografico invita appassionati e curiosi a catturare l’essenza della festa: i colori, i volti, i dettagli che animano le sfilate.

Durante le sfilate sarà possibile scattare e selezionare il proprio scatto migliore – o anche una seconda e una terza immagine – da inviare entro domenica 22 febbraio alle ore 16. Una volta inviate, le fotografie passeranno nelle mani della giuria, chiamata a scegliere le opere più rappresentative di questa edizione. Ai partecipanti non resta che lasciarsi trasportare dall’atmosfera del momento e vivere la festa con lo sguardo curioso di chi racconta.

Il concorso è promosso dal Carnevale di Larino, in collaborazione con Discover Molise. Tutte le informazioni e il regolamento completo sono disponibili sul canale Telegram ufficiale.