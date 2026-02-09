Addio ad Antonino Zichichi: il gigante della fisica che sfidò le convenzioni

ROMA. Il mondo della scienza e della cultura piange la scomparsa di Antonino Zichichi. Fisico di fama internazionale e instancabile divulgatore, lo scienziato si è spento oggi all’età di 96 anni, lasciando un vuoto profondo nella comunità scientifica che ha contribuito a plasmare per oltre mezzo secolo.

Nato a Trapani il 15 ottobre 1929, Zichichi non è stato solo un protagonista della fisica delle particelle elementari, ma anche un convinto difensore del metodo scientifico, capace di portare la complessità del subnucleare nelle case di milioni di italiani.

Dopo la laurea in Matematica e Fisica all’Università di Palermo, la sua ascesa è stata fulminea, portandolo nei principali centri della ricerca mondiale, come il CERN di Ginevra e il Fermilab di Chicago.

Il suo nome resterà per sempre impresso nei libri di storia per la scoperta dell’antideutone nel 1965, prova tangibile dell’esistenza dell’antimateria nucleare e pilastro fondamentale per la comprensione dell’universo.

Professore emerito all’Università di Bologna e autore di oltre cinquecento pubblicazioni, Zichichi ha saputo coniugare la ricerca pura con una straordinaria capacità organizzativa. Sotto la sua presidenza, l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), dal 1977 al 1982, ha vissuto anni di grande sviluppo, culminati nell’ideazione dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso, oggi eccellenza mondiale della ricerca sotterranea.

La sua visione, tuttavia, superava i confini del laboratorio. Nel 1963 fondò il Centro di Cultura Scientifica “Ettore Majorana” ad Erice, trasformando il borgo siciliano in un punto di riferimento internazionale per generazioni di scienziati. Dieci anni dopo, insieme a Isidor Isaac Rabi, diede vita alla World Federation of Scientists, con l’obiettivo di mettere la scienza al servizio delle emergenze globali.

Zichichi è stato anche un uomo di battaglie culturali. Celebre la sua opposizione all’astrologia e alle superstizioni, che definiva una “Hiroshima culturale”. Citando Enrico Fermi, ammoniva spesso: «Fate sì che all’Hiroshima politico non segua un Hiroshima culturale!».

Proprio questa sua natura combattiva lo ha portato spesso al centro di accesi dibattiti. Nonostante il consenso della comunità scientifica, mantenne posizioni critiche verso la teoria darwiniana, denunciando la mancanza, a suo giudizio, di una solida base matematica.

Allo stesso modo, fece discutere il suo scetticismo sull’origine antropica dei cambiamenti climatici: definiva «da ciarlatani» il collegamento diretto tra inquinamento e riscaldamento globale, criticando duramente i modelli previsionali e quelle che chiamava “eco-bufale”.

Personalità complessa, amata o contestata ma mai ignorata, Antonino Zichichi ha vissuto con la convinzione che la scienza rappresentasse la forma più alta di libertà. Con la sua scomparsa se ne va uno degli ultimi grandi protagonisti della fisica italiana del Novecento, un uomo che ha dedicato la propria vita alla ricerca della verità nell’infinitamente piccolo.

Eliana Ronzullo