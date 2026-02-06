Anziana investita in viale Pertini, trasportata in ospedale

TERMOLI. Viale Pertini si conferma una delle strade a maggiore infortunista stradale della città. Attimi di apprensione questa mattina a Termoli, quando una donna di 81 anni, residente in città, è stata investita in via Pertini intorno alle 10:20.

Sul posto sono intervenuti prontamente la Polizia locale, il 118 Molise con automedica e i volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, che hanno provveduto a trasportarla in ospedale. La donna ha riportato contusioni di varia entità ed è stata sottoposta ad accertamenti in Pronto Soccorso.

In corso di ricostruzione la dinamica dell’incidente per chiarire le cause dell’investimento.