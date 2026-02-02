Audi Q8 si schianta contro il guardrail sull’A14

TERMOLI. Nel pomeriggio un’Audi Q8 nera ha improvvisamente sbandato al km 473 dell’A14, finendo la propria corsa contro il guardrail.

Alla guida c’era un 55 anni, originario di Barletta, unico occupante del veicolo. L’impatto è stato violento ma, secondo le prime informazioni raccolte sul posto, l’uomo è rimasto cosciente ed è stato trasferito al Pronto Soccorso per accertamenti.

Le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione.

Sul tratto autostradale sono intervenuti i sanitari del 118, con automedica e volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, la Polizia Stradale e il personale della società autostradale per la gestione della sicurezza e il ripristino della viabilità, rallentata per il tempo necessario ai soccorsi e alla rimozione del mezzo.

