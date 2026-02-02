Autocarro passa col rosso sul Liscione e blocca il trasporto urgente di una paziente in ambulanza

TERMOLI. C’è chi pensa di poter fare il furbo, o quanto meno, non rispettare quelle che sono le norme del codice della strada, anche in tratti di circolazione più sensibili, come il viadotto del Liscione, dove c’è il senso unico alternato a causa dei lavori di riqualificazione dei piloni e della sede stradale.

Accade di notte e non è certo una novità, ma quando ciò avviene, si può rischiare di mettere a repentaglio anche un trasferimento urgente di carattere sanitario.

E’ quanto successo ieri, poco prima delle 23, quando un’ambulanza partita dall’ospedale San Timoteo di Termoli stava trasportando una donna di 83 anni, che aveva subito un ictus e nel quadro del protocollo sulla stroke unit dove il Cardarelli è Hub, dopo un primo intervento all’ospedale di Termoli, si è reso necessario il trasferimento.

Tuttavia, arrivati sul Liscione, un autocarro ha pensato (male) di transitare col rosso, bloccando di fatto la corsia di marcia. Minuti preziosi che si stava perdendo, mentre il veicolo da lavoro era costretto a fare retromarcia, con estrema cautela.

Almeno 10 i minuti perduti in questo tragitto, ma forse sono stati di più, tra lo sconcerto generale, soprattutto del personale medico e infermieristico che accompagnavano l’anziana paziente. Poco prima delle 23.30 il trasporto è stato completato, per fortuna senza conseguenze derivanti dalla condotta scellerata di quel conducente.

EB