Blitz antidroga nel capoluogo, sequestrate dosi di cocaina

CAMPOBASSO. Dieci dosi di cocaina sequestrate, sei giovani fermati – tunisini ed egiziani, tra cui un minore – e una piazza centrale ancora una volta trasformata in teatro di un’operazione antidroga che conferma quanto il fenomeno dello spaccio stia penetrando nel cuore del capoluogo.

È il bilancio del blitz messo a segno nelle scorse ore dalla squadra mobile della Questura di Campobasso, guidata dal dirigente Marco Graziano, intervenuta in pieno centro, in piazza Vittorio Emanuele, luogo simbolico e attraversato ogni giorno da famiglie, studenti, pendolari, lavoratori.

Con il supporto della Polizia municipale, gli agenti hanno passato al setaccio un bar della zona e ispezionato con meticolosità le aiuole della piazza, dove la droga era stata nascosta in piccoli involucri pronti per essere recuperati e ceduti. Un’azione rapida, mirata, che conferma la pressione investigativa sul fronte dello spaccio, ma che allo stesso tempo riaccende la preoccupazione dei residenti e dei commercianti, sempre più allarmati da una presenza costante e visibile soprattutto nelle ore serali e notturne.

Piazza Vittorio Emanuele, crocevia della vita cittadina, continua a essere uno dei punti più sensibili del capoluogo: un luogo che la comunità rivendica come proprio e che le forze dell’ordine cercano di restituire alla normalità, mentre il fenomeno dello smercio di stupefacenti si intreccia con fragilità sociali, marginalità giovanili e dinamiche criminali che non risparmiano neppure una città come Campobasso.

L’operazione è un segnale, ma anche un campanello d’allarme che chiama in causa istituzioni, scuole, famiglie e presidi sociali: perché la sicurezza non è solo repressione, è soprattutto capacità di leggere ciò che accade nelle strade e nelle piazze e di intervenire prima che la devianza diventi sistema.

