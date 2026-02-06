Canale di spaccio diretto sull’asse adriatico: sequestrati nove chili di eroina a San Severo

SAN SEVERO. Un canale diretto, costante, silenzioso, che da tempo collegava Montesilvano a San Severo, è stato tranciato ieri dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Montesilvano. Un asse di rifornimento consolidato, capace di far arrivare in Abruzzo importanti quantitativi di eroina provenienti dal foggiano, è stato intercettato nel corso di un servizio antidroga mirato, culminato con una serie di perquisizioni simultanee. Proprio a San Severo, con il supporto dell’Arma locale, i militari hanno individuato un appartamento utilizzato come punto di lavorazione e stoccaggio: all’interno, nascosti ma già pronti alla fase finale di confezionamento, sono stati rinvenuti circa nove chili di eroina suddivisi in buste, insieme a una pressa industriale destinata alla produzione dei panetti. Un laboratorio operativo, pienamente attivo.

Durante la stessa attività è emersa anche una somma di denaro ingente — oltre 58mila euro in contanti, banconote di vario taglio accuratamente occultate dentro una coperta riposta in una lavatrice — che gli investigatori ritengono compatibile con i proventi di un’attività di spaccio strutturata e remunerativa. Droga e denaro sono stati sequestrati, mentre gli elementi raccolti confermano ulteriormente l’esistenza di un collegamento stabile con il territorio foggiano, su cui gli inquirenti mantengono il massimo riserbo.

Al termine dell’operazione è stata arrestata una 41enne del posto, ora detenuta presso la Casa Circondariale di Foggia, chiamata a rispondere della detenzione ai fini di spaccio dell’ingente quantitativo di stupefacente trovato nella sua disponibilità. L’intervento dei Carabinieri ha impedito che la droga raggiungesse Montesilvano, recidendo un’arteria di approvvigionamento che negli ultimi tempi aveva assunto un ruolo centrale nel traffico locale.

Red