TERMOLI. Colle Macchiuzzo, allarme esche avvelenate: la denuncia social di Carmen D’uva scuote la comunità.

Una segnalazione grave e carica di indignazione è apparsa sui social nelle ultime ore: Carmen D’uva, residente a Colle Macchiuzzo, ha denunciato pubblicamente il ritrovamento di bustine di veleno sul gradino della propria abitazione, lasciate presumibilmente con l’intento di colpire i gatti di quartiere. Il post, corredato da immagini e da un messaggio diretto e rabbioso, ha immediatamente suscitato reazioni di sdegno e preoccupazione tra i cittadini.

Il gesto, oltre a configurarsi come atto di crudeltà verso gli animali, rappresenta un pericolo concreto per la sicurezza pubblica, soprattutto in una zona residenziale frequentata da bambini e animali domestici. La denuncia di Carmen D’uva non è solo uno sfogo personale, ma un richiamo collettivo alla vigilanza e alla responsabilità: invita chiunque abbia visto movimenti sospetti o abbia informazioni utili a contattarla in privato.

L’episodio riapre una ferita mai del tutto rimarginata: quella dell’intolleranza verso gli animali liberi, spesso bersaglio di azioni vigliacche e criminali. A Colle Macchiuzzo, come in molte altre frazioni del territorio, i gatti rappresentano una presenza affettuosa e integrata, tutelata da normative e dal buon senso civico.

Si attende ora un intervento delle autorità competenti, affinché venga fatta chiarezza sull’accaduto e si garantisca la sicurezza della zona.

EB