Controlli straordinari a Termoli: denunce, sequestri e oltre 150 verifiche in una sola sera

TERMOLI. Nella serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Termoli hanno svolto un controllo straordinario del territorio, con il supporto del Nucleo Cinofili di Chieti e del Nucleo Antisofisticazioni di Campobasso, nell’ambito delle attività coordinate dal Comando Provinciale di Campobasso.

L’operazione, concentrata soprattutto nelle ore serali, aveva l’obiettivo di garantire sicurezza e prevenzione dei reati, attraverso verifiche su persone, veicoli e esercizi commerciali.

Durante il servizio, i militari hanno denunciato un uomo per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, sequestrando 17 grammi di cocaina e 4 grammi di eroina. Sono state inoltre effettuate due perquisizioni, una personale e una domiciliare.

Sul fronte dei controlli amministrativi e stradali, i Carabinieri hanno identificato 75 persone, verificato 48 veicoli, ritirato 2 patenti, elevato 13 contravvenzioni per un totale di circa 14.000 euro e ispezionato 3 esercizi commerciali. Controllati anche 24 soggetti agli arresti domiciliari.

Il Comando di Termoli ha evidenziato che tali servizi continueranno con l’obiettivo di mantenere alta la sicurezza nella città, prevenendo reati e garantendo ordine e tranquillità alla comunità.