Controlli straordinari dei Carabinieri: 84 persone identificate e 66 auto verificate

CAMPOBASSO. Nella scorsa notte, la Compagnia Carabinieri di Campobasso, insieme al Nucleo Operativo e Radiomobile e alle Stazioni dipendenti, ha intensificato i controlli sul territorio per prevenire reati e garantire la sicurezza dei cittadini. L’operazione ha avuto l’obiettivo di contrastare fenomeni criminosi di maggiore allarme sociale, come furti, episodi di violenza e spaccio di droga, oltre a ridurre il degrado urbano nelle zone più frequentate dai giovani.

Durante i servizi, sono state identificate 84 persone, di cui 5 cittadini extracomunitari, e controllati 66 veicoli. Un conducente è stato segnalato per guida in stato di ebbrezza con conseguente ritiro della patente, mentre sono state contestate sei violazioni al Codice della Strada per un totale di 4.121 euro di sanzioni.

I controlli hanno riguardato anche soggetti sottoposti a misure alternative alla detenzione, con un deferimento per evasione dagli arresti domiciliari, e sono state effettuate perquisizioni per la ricerca di sostanze stupefacenti. Nel corso della notte è stato notificato anche un provvedimento di avviso orale emesso dall’Autorità di Pubblica Sicurezza.

Secondo il Comando della Compagnia di Campobasso, il servizio straordinario rappresenta un’azione concreta e visibile dell’impegno dei Carabinieri sul territorio, parte di una più ampia attività programmata per il contrasto della criminalità diffusa su tutta la provincia. L’obiettivo rimane quello di garantire tranquillità e sicurezza ai cittadini, monitorando in modo costante i punti critici della città.

