Il cognato del “boss” Messina Denaro in carcere a Vasto

VASTO. Trasferimento nel carcere di Vasto per Filippo Guttadauro, cognato di Matteo Messina Denaro e figura di spicco della rete mafiosa che per anni ha garantito la latitanza del boss di Castelvetrano. Lo riporta il quotidiano Il Centro.

Dopo oltre un decennio trascorso in regime di 41 bis a Tolmezzo, Guttadauro, 74 anni, è stato spostato nel penitenziario abruzzese, dove continuerà a scontare le condanne residue. La detenzione del cognato del capomafia si inserisce in un contesto complesso: per anni è stato considerato socialmente pericoloso, con la possibilità di riprendere contatti con esponenti di Cosa nostra, motivo per cui la sua misura di sicurezza è stata prorogata oltre la pena principale. Diverse decisioni del tribunale di sorveglianza di Trieste, confermate dalla Corte di Cassazione nel 2024, hanno respinto le richieste di revoca presentate dai legali.

Filippo Guttadauro non era solo il cognato prediletto del boss: per anni ha svolto il ruolo di “postino” del clan, garantendo la trasmissione di informazioni vitali e mantenendo in vita la rete criminale. La sua famiglia è stata coinvolta nell’organizzazione: la moglie Rosalia, sorella di Messina Denaro, sta scontando una condanna a 14 anni, mentre il figlio Francesco e altri parenti del boss sono stati detenuti.

Storicamente, Guttadauro era identificato con il codice 121 nei documenti mafiosi: un intermediario tra le diverse anime della criminalità siciliana. Le indagini successive alla cattura di Bernardo Provenzano avevano confermato la sua posizione di fiducia, anche nella gestione di estorsioni e affari nel Trapanese.

Secondo i calcoli degli inquirenti, Guttadauro potrebbe tornare in libertà a giugno, ma per il momento rimane sotto stretta sorveglianza nel carcere di Vasto, difeso dall’avvocato Alessandro Cerella, lo stesso legale che aveva seguito anche Messina Denaro. La sua vicenda resta uno dei casi più complessi della giustizia italiana, tra mafia, diritto penale e misure di sicurezza straordinarie.

AZ