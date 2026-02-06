In fiamme compattatore dei rifiuti e alcuni contenitori

CAMPOBASSO. Poco prima delle 12 una squadra dei Vigili del Fuoco di Campobasso è intervenuta a Matrice per un incendio che ha coinvolto un furgone adibito alla raccolta dei rifiuti e diversi contenitori posizionati nell’area di servizio. Sul posto è arrivata un’autopompaserbatoio, affiancata da un’autobotte in supporto, per garantire adeguata riserva idrica durante le operazioni di spegnimento.

Le fiamme, particolarmente intense nella parte posteriore del mezzo, sono state domate con il naspo ad alta pressione. Gli operatori hanno utilizzato gli autoprotettori per la tutela delle vie respiratorie, considerata la presenza di fumi densi generati dai materiali plastici coinvolti.



Terminate le operazioni di spegnimento, la squadra ha proceduto alla messa in sicurezza dell’area. Con l’ausilio di una termocamera sono stati verificati eventuali punti caldi residui, escludendo la presenza di ulteriori criticità e scongiurando il rischio di riattivazione dell’incendio.

Sul posto è arrivato anche il sindaco di Matrice, che ha seguito da vicino le operazioni e il ripristino delle condizioni di sicurezza nell’area interessata.