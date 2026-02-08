Incidente in moto sulla statale 17, non ce l’ha fatta il 38enne

ISERNIA. Un pomeriggio che sembrava ordinario sulla statale 17 si è trasformato in tragedia quando un motociclista di 38 anni ha perso il controllo della sua moto finendo fuori strada, in un tratto rettilineo che negli anni ha già visto incidenti gravi. L’impatto è stato violentissimo e le condizioni dell’uomo sono apparse subito critiche ai primi automobilisti che si sono fermati per prestare aiuto.

L’arrivo dell’ambulanza del 118 ha permesso un trasferimento rapidissimo in ospedale, dove il centauro è stato preso in carico in codice rosso, ma le ferite riportate si sono rivelate troppo estese e profonde per consentire ai sanitari di salvarlo. La dinamica del sinistro è ora al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno ricostruendo ogni dettaglio per chiarire le cause dell’uscita di strada.

EB