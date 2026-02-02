Ladri si arrampicano lungo la grondaia e depredano di preziosi e oro l’abitazione di un’anziana

TERMOLI . Ennesimo furto in abitazione e stavolta il colpo avvenuto nella notte tra l’1 e il 2 febbraio, nell’area dietro l’ex ospedale, viene documentata dalle telecamere. Ignoti si sono arrampicati lungo la grondaia esterna del palazzo fino al quarto piano, raggiungendo l’appartamento di una donna di quasi 80 anni che vive da sola. Approfittando dell’assenza dell’anziana, i ladri hanno forzato dall’esterno una finestra – come documentato dai video in possesso dei familiari – e sono entrati nell’abitazione, mettendo a soqquadro le stanze e portando via gioielli e oro per un valore stimato in diverse migliaia di euro.



La scoperta è avvenuta al rientro in casa, quando la donna ha trovato l’appartamento violato. È in corso la denuncia ai Carabinieri, che acquisiranno anche i filmati per provare a identificare gli autori del furto. I familiari chiedono collaborazione ai residenti: chi avesse notato movimenti sospetti nella notte o riconoscesse modalità compatibili con altri episodi è invitato a segnalarlo alle forze dell’ordine.

EB