Motociclista esce fuori strada, è in condizioni disperate

PETTORANELLO DEL MOLISE. Un pomeriggio drammatico lungo la statale 17, dove un motociclista è finito fuori strada in un tratto rettilineo all’altezza di Pettoranello, riportando ferite gravissime. L’uomo, soccorso in condizioni disperate, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale: i sanitari del 118 hanno stabilizzato il paziente sul posto prima del trasferimento d’urgenza.

La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione. La Polizia Stradale, intervenuta immediatamente, ha effettuato i rilievi per chiarire le cause dell’uscita di strada, verificare eventuali responsabilità e ricostruire ogni dettaglio del sinistro. Non risultano coinvolti altri veicoli.

Il traffico lungo la statale ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area. La comunità locale resta in apprensione per le condizioni del motociclista, che al momento rimane in fin di vita.

EB