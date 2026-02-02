Natante rischia di affondare, intervento di Vigili del fuoco e Capitaneria di Porto

TERMOLI. Poco prima delle 8.30 di ieri, domenica 1^ febbraio 2026, la quiete del porto turistico è stata interrotta dall’allarme lanciato su un piccolo natante, ormeggiato nell’area tecnica, stava imbarcando acqua rapidamente ed era già parzialmente affondato. La sala operativa del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Campobasso ha immediatamente inviato una squadra del distaccamento di Termoli, giunta sul posto con un’autopompaserbatoio e un modulo antincendio.

Le condizioni dell’imbarcazione, inclinata e ormai prossima al completo sprofondamento, hanno richiesto un intervento rapido e coordinato. Attraverso l’utilizzo di due elettropompe, i Vigili del Fuoco sono riusciti a svuotare la sentina e a riportare gradualmente a galla lo scafo, stabilizzandolo e impedendo ulteriori infiltrazioni. Una volta recuperata la galleggiabilità minima, il personale del porto turistico ha provveduto a sollevare il natante con una gru e a trasferirlo sulla banchina tecnica, dove è stato messo in sicurezza per le successive verifiche strutturali. A presidiare e coordinare le operazioni lato mare è intervenuto anche personale della Capitaneria di Porto, garantendo la sicurezza dell’area e il corretto svolgimento delle manovre.

L’intervento, concluso senza criticità, ha evitato il completo affondamento dell’imbarcazione e possibili sversamenti in acqua, confermando ancora una volta l’efficacia del dispositivo di soccorso integrato presente nel porto di Termoli.

