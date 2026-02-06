Rifiuti abbandonati alla “Fonte Berchicci”, individuato e sanzionato il responsabile

PALATA. Fonte Berchicci torna a essere un fronte aperto nella battaglia quotidiana contro l’abbandono dei rifiuti. Lungo la Provinciale 168, in uno dei punti più vulnerabili e più volte segnalati negli ultimi anni, la Polizia locale è intervenuta su un nuovo episodio di sversamento illecito: sacchi, scarti domestici, materiale eterogeneo nascosto tra la vegetazione, un mosaico di inciviltà che racconta un fenomeno tutt’altro che episodico.

L’operazione, diretta dal comandante Andrea Savini, ha seguito un doppio binario: sopralluogo tecnico accurato e immediata attività investigativa. All’interno dei sacchi gli agenti hanno rinvenuto documenti riconducibili a un residente della zona, elemento decisivo per risalire rapidamente al responsabile. Una volta accertate le responsabilità, è scattata la sanzione prevista dalla normativa ambientale, mentre l’area è stata ripulita e messa in sicurezza grazie al coordinamento con gli operatori ecologici.

Savini non usa giri di parole: «La tutela del territorio passa da azioni puntuali, costanti, quotidiane. Non è solo questione di sanzioni: è far capire che il territorio non è una discarica e che ogni gesto ha conseguenze». Parole che riflettono una linea operativa chiara: negli ultimi mesi la Polizia locale di Palata ha intensificato i controlli nelle aree rurali e lungo le provinciali più isolate, spesso bersaglio di comportamenti che minano decoro, sicurezza e qualità della vita.

L’episodio di Fonte Berchicci non è un caso isolato, ma parte di un quadro più ampio: pattugliamenti mirati, verifiche ambientali, controlli sulla viabilità, interventi di prossimità richiesti dai cittadini. Un lavoro silenzioso, capillare, che rappresenta un presidio essenziale per le comunità del basso Molise, dove la difesa del territorio passa anche dalla capacità delle istituzioni locali di reagire con tempestività e fermezza.

Un’altra pagina di civiltà scritta sul campo, in un territorio che continua a pretendere rispetto.

EB