Scontro con quattro vetture coinvolte, due feriti

CAMPOBASSO. incidente sulla SS 645: quattro auto coinvolte, due feriti. Intervento dei Vigili del Fuoco

Nella tarda mattinata di oggi, venerdì 6 febbraio 2026, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Campobasso è intervenuta sulla SS 645, in via Puglia, per un incidente stradale che ha coinvolto quattro autovetture. L’allarme è partito dal 118, che ha immediatamente inviato sul posto più mezzi di soccorso.

Due le persone rimaste ferite nell’impatto: entrambe sono state affidate alle ambulanze del 118 e trasportate all’ospedale di Campobasso per gli accertamenti sanitari. I Vigili del Fuoco hanno provveduto all’estricazione di uno dei feriti, rimasto bloccato nell’abitacolo, e alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti, garantendo la piena agibilità dell’area. Presenti anche gli agenti della Polizia Municipale, impegnati nei rilievi e negli adempimenti di competenza per ricostruire la dinamica del sinistro e regolare la viabilità lungo l’arteria.