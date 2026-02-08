Scontro sul litorale Nord: tre auto coinvolte e feriti lievi

TERMOLI. Sulla litoranea nord di Termoli, in località Torretta, tre auto si sono scontrate nel tardo pomeriggio in un punto di traffico intenso, trasformando un tratto abituale del lungomare in un corridoio di sirene, rallentamenti e rilievi.

L’impatto ha provocato tre feriti lievi, tutti assistiti sul posto dal 118 Molise, intervenuto con l’automedica e con l’ambulanza della Misericordia, che hanno garantito stabilizzazione e trasporto.

Le forze dell’ordine hanno messo in sicurezza l’area, regolato la viabilità e avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica, mentre il flusso del lungomare veniva deviato e assorbito a fatica.

EB