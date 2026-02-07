Sequestrata un’area agricola per lavori edilizi abusivi

TERMOLI. I militari del Nucleo Carabinieri Forestali di Termoli hanno effettuato il sequestro preventivo di un’area agricola in località Rio Vivo, nel territorio comunale, dove erano in corso lavori di movimento terra e costruzione senza le necessarie autorizzazioni.

L’operazione nasce da una segnalazione pervenuta nei primi giorni di dicembre. Durante un sopralluogo, i militari hanno accertato la realizzazione di un piazzale di circa 900 mq, ottenuto mediante spandimento e compattazione di misto stabilizzato e fresato d’asfalto, e la posa di dodici blocchi di cemento disposti secondo un preciso schema. Sul posto erano presenti mezzi meccanici, autocarri e materiali da costruzione, elementi che lasciavano presumere la costruzione di un manufatto edilizio.

Un successivo sopralluogo tecnico con il personale dell’Ufficio Tecnico del Comune di Termoli ha confermato l’avanzamento dei lavori. Gli accertamenti amministrativi e catastali hanno evidenziato che tutte le opere erano prive dei titoli abilitativi edilizi e delle autorizzazioni paesaggistiche necessarie.

L’area ricade inoltre all’interno del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT7222216 “Foce del Biferno – Litorale di Campomarino”, appartenente alla rete europea Natura 2000, per la quale sarebbe stata obbligatoria la Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA).

Considerato il pericolo di prosecuzione del reato e sulla base della documentazione acquisita, la Procura della Repubblica di Larino ha disposto il sequestro preventivo dell’area e delle opere realizzate, con apposizione dei sigilli.

Al responsabile dei lavori sono state contestate violazioni al Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. 380/2001) e al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004).

Sono in corso ulteriori accertamenti per valutare eventuali danni ambientali. L’operazione rientra nell’attività costante dei Carabinieri Forestali volta a tutelare l’ambiente, il paesaggio e la legalità urbanistica, a salvaguardia di aree di particolare pregio naturalistico.