Tenta di investire il compagno dell’ex moglie, scatta il braccialetto elettronico

CASACALENDA. Un rapporto logoro, trascinato per anni tra rancori e violenze verbali, è precipitato nei giorni scorsi nel centro abitato di Casacalenda, trasformandosi in un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche. Un uomo, mentre attraversava la strada, si è visto piombare addosso un’autovettura lanciata a forte velocità. Non un incidente, non un gesto sconsiderato: la vittima ha riconosciuto immediatamente il mezzo e il volto al volante, quello dell’ex marito della propria compagna, figura che da mesi aveva trasformato la separazione in una spirale persecutoria.

Raggiunta la Stazione Carabinieri di Casacalenda, l’uomo ha ricostruito ai militari un quadro di vessazioni iniziato alla fine del 2024, quando la nuova relazione era stata ufficializzata. Da allora, secondo la denuncia, l’ex marito avrebbe reagito con aggressioni verbali, minacce esplicite e pressioni per costringerlo a lasciare il paese, accompagnando il tutto con una campagna denigratoria diffusa tra conoscenti e amici. L’episodio dell’investimento mancato, però, ha segnato il salto di qualità: dalle parole ai fatti.

A confermare la dinamica non sono solo le dichiarazioni della vittima. Le telecamere del sistema di videosorveglianza comunale hanno ripreso le fasi cruciali dell’accaduto, mostrando un cambio di direzione improvviso e mirato dell’autovettura, compatibile con un tentativo di investimento. Solo i riflessi pronti dell’uomo, che si è gettato sul marciapiede per evitare l’impatto, hanno impedito il peggio.

Sulla base degli elementi raccolti, i Carabinieri della Stazione di Casacalenda hanno notificato all’indagato un provvedimento cautelare particolarmente stringente: divieto di dimora nel Comune di Casacalenda, divieto di avvicinamento alla persona offesa e applicazione del braccialetto elettronico, con distanza minima di 1000 metri. Una misura resa possibile dal recente intervento normativo del dicembre 2025 sul contrasto alla violenza di genere, che ha modificato l’art. 282-ter c.p.p., raddoppiando la soglia minima precedentemente fissata a 500 metri.

Il provvedimento, emesso con tempestività, conferma la sinergia operativa tra le Stazioni Carabinieri del Comando Provinciale di Campobasso e la Procura della Repubblica di Larino, un asse istituzionale che continua a garantire tutela, sicurezza e presenza dello Stato nei territori interni del Molise.

