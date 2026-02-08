Tentato furto nella zona Bivio a Montenero

MONTENERO DI BISACCIA. Tentato furto nella serata di ieri, in zona Bivio, a Montenero di Bisaccia.

Intorno alle 18.45 un uomo si è arrampicato sul retro di uno stabile ed è entrato da una finestra al secondo piano, ignorando il primo piano non abitato. La proprietaria, insospettita da rumori provenienti dal soggiorno, ha dato l’allarme chiamando i familiari.

Due parenti sono arrivati in pochi minuti: uno è salito in casa, l’altro ha raggiunto il retro. Il ladro però era già fuggito dal balcone, senza riuscire a portare via nulla.

Le immagini delle telecamere mostrerebbero un giovane magro, vestito di scuro e con un cappello calato. La stessa abitazione era stata presa di mira poco più di un anno fa.

Si conferma il ritorno dei ladri del tardo pomeriggio, attivi nella fascia 18–20. Negli ultimi tempi non sono mancati episodi nelle campagne, con lo stesso schema: ingresso dal retro, ricerca rapida di contanti e preziosi, fuga immediata se qualcuno rientra. Tentato furto che sarà denunciato ai Carabinieri della stazione di Montenero.

EB