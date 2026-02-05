Tragedia sulla statale 17: muore a 21 anni Silvia Carlucci, studentessa UniMol

CASTELPETROSO. All’altezza del bivio per la basilica di Castelpetroso, una Fiat Panda guidata da Silvia Carlucci, 21 anni da compiere il prossimo 3 maggio, si è scontrata frontalmente con un tir che procedeva nella direzione opposta.

L’impatto è avvenuto subito dopo una curva, in un tratto reso insidioso dall’asfalto bagnato dalla pioggia caduta nella notte. La violenza dello scontro non ha lasciato scampo alla giovane, originaria di Castelpizzuto e residente a Isernia, dove viveva con la famiglia: è morta sul colpo.

Ferito, ma non in pericolo di vita, l’autista del mezzo pesante è stato assistito sul posto dal personale del 118.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri del Comando Provinciale, la Polizia Stradale di Isernia e i Vigili del Fuoco, impegnati a lungo per estrarre il corpo della ragazza dalle lamiere completamente deformate dell’auto.

La Statale è rimasta paralizzata per ore, con il traffico deviato su percorsi alternativi.

Silvia era diretta a Campobasso per seguire le lezioni all’Università del Molise, dove studiava Economia.

Una vita spezzata in un tratto di strada che ancora una volta si conferma tra i più pericolosi dell’area.