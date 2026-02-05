Tragico scontro tra Panda e un autocarro sulla statale 17, una ragazza perde la vita

CASTELPETROSO. Un impatto violentissimo, frontale, senza scampo. Una ragazza ha perso la vita nel drammatico incidente avvenuto poco fa lungo la statale all’altezza di Castelpetroso, sulla statale 17, in provincia di Isernia, dove un autocarro si è scontrato con una Fiat Panda. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine. Per la giovane alla guida della Panda, però, non c’è stato nulla da fare: i soccorritori hanno potuto soltanto constatarne il decesso. L’autista del furgone, ferito, è stato affidato alle cure dei medici.

La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi e la rimozione dei mezzi, con pesanti ripercussioni sul traffico.

