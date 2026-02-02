Un 78enne investito a Campomarino, portato al San Timoteo

CAMPOMARINO. Momenti di tensione questa mattina in via Licausi, a Campomarino, dove un uomo di 78 anni è stato investito mentre attraversava la strada. L’impatto ha provocato sospette fratture, rendendo necessario l’intervento immediato dei soccorsi. Sul posto sono arrivati i Carabinieri della locale stazione, per i rilievi e la gestione della viabilità, mentre il 118 ha attivato l’automedica e un’ambulanza con i volontari della Misericordia di Termoli. L’anziano è stato stabilizzato e trasportato al Pronto Soccorso per gli accertamenti clinici.

EB