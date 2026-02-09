Vetri in frantumi e furti nelle auto in sosta sui lungomari di Petacciato e Marina di Montenero

MARINA DI MONTENERO. Una passeggiata sul lungomare può trasformarsi in un’amara sorpresa se si lascia qualcosa in auto. Lo ha scoperto ieri un uomo che, al ritorno, ha trovato il finestrino spaccato e spariti giacca e borsello. Un colpo rapido, mirato, messo a segno con la certezza che il proprietario non sarebbe rientrato a breve.

Ma l’episodio non sembra isolato. Accanto alla vettura è stata rinvenuta una borsa da donna, svuotata e abbandonata sull’asfalto. Poco dopo si è scoperto che era stata rubata alla Marina di Petacciato, con la stessa identica modalità: vetro rotto, oggetti presi in pochi secondi, fuga verso la costa.

Il sospetto, sempre più concreto, è che si tratti di un piccolo raid lungo il litorale, una serie di colpi messi a segno nella stessa fascia oraria e con lo stesso schema. Un’azione che fa pensare a qualcuno che conosce bene i movimenti dei frequentatori del lungomare e sfrutta i momenti di maggiore tranquillità.

Le forze dell’ordine stanno raccogliendo le segnalazioni e verificando eventuali collegamenti tra i due furti. Intanto, l’invito ai residenti e ai visitatori è semplice e diretto: non lasciare nulla in vista all’interno delle auto, nemmeno per pochi minuti.

EB