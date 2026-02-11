A lezione di sicurezza stradale… coi Falchi della Strada

GUGLIONESI. La Casa del Fanciullo di Guglionesi ha ospitato oggi un corso speciale dedicato alla sicurezza stradale, organizzato dai “Falchi della Strada”, l’associazione di motociclisti impegnata nella prevenzione degli incidenti, in collaborazione con la Polizia di Stato – Sezione di Campobasso e con il supporto dell’Istituto Omnicomprensivo di Guglionesi.

L’iniziativa ha visto protagonisti gli studenti, che hanno avuto l’opportunità di confrontarsi direttamente con i membri dell’associazione e con gli agenti della Polizia, imparando in maniera pratica e interattiva quanto sia importante rispettare le regole della strada. Tra consigli su velocità, segnali e comportamenti corretti, i ragazzi hanno compreso che la prudenza non è mai un optional, ma una vera salvaguardia della vita.

“Come motociclisti conosciamo bene i rischi della strada – hanno spiegato i Falchi – ed è fondamentale trasmettere ai giovani la cultura della sicurezza, perché ogni piccolo gesto responsabile può fare la differenza”.

L’incontro rientra nel progetto dei “Falchi della Strada” di sensibilizzazione sul territorio, volto a unire passione per le moto e impegno civico, diffondendo consapevolezza tra studenti e cittadini. Una giornata formativa che ha lasciato un messaggio chiaro: attenzione, responsabilità e rispetto delle regole sono la chiave per strade più sicure.

