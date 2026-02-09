Campionato Italiano di Cucina: la brigata molisana è pronta

TERMOLI. Il Molise accende di nuovo i fornelli. La brigata regionale si prepara a scendere in campo ai Campionati Italiani di Cucina con energia rinnovata, entusiasmo e una consapevolezza forte: il cibo è il linguaggio più autentico della propria identità.

Al Motel Dora, teatro della cena di presentazione dei piatti, l’atmosfera era carica di emozione. I fornelli accesi, i piatti ancora segreti, il profumo di creatività nell’aria: giovani chef e maestri affiancati hanno mostrato talento, passione e il coraggio di osare restando fedeli alle tradizioni molisane. È stato un momento di orgoglio e attesa, dove ogni ingrediente raccontava la storia della squadra e della sua voglia di eccellere.

A guidare il team, il presidente della sezione di Campobasso, Matteo Miucci, supportato dai coach Raffaele Garofalo e Gaetano Minervini. Sul campo di gara di Rimini, dal 15 al 17 febbraio, si sfideranno i migliori: tra i singoli, Ernesta Vassolo – lady chef – e Cosimo Testa – miglior allievo; nella categoria Street Food, MariaPia Sciarretta, Soccorsa Tomasone e Loredana Modeo; in Pasticceria, Andrea Soledad Lopez, Alessandro Benvenuto e Lodian Permeti. Per il podio gareggeranno anche Lidia Lutan, Fabrizio Savini, Giovanni Di Benedetto, Marco Massaro, Chiara Giancola, Giuseppe D’Alessandro, Ernesta Vassolo e Anastasia Di Pinto.

Il lavoro del team è stato enorme, coordinato con dedizione dai presidenti regionali Massimo Talia e provinciali di Isernia Giovanni Colarusso, e supportato da aziende e strutture locali come Effe srl di Pescopennataro, Tecnovassolo srls di Chiauci, ItalianaGas di Termoli e l’Hotel Lo Smeraldo di Roccavivara. Un impegno che guarda già oltre: subito dopo i campionati nazionali, il team molisano ospiterà il raduno internazionale della Federazione Italiana Cuochi, in programma per la prima volta in Molise, a Termoli, con centinaia di chef e la partecipazione di autorità come il Ministro Lollobrigida.

La serata di presentazione ha visto la partecipazione di autorità politiche locali, tra cui i consiglieri regionali Stefania Passarelli e Armandino D’Egidio, sindaci dell’area, imprenditori come Antonio Valerio e rappresentanti dell’Accademia della Cucina della provincia pentra, tutti testimoni del talento e della professionalità della squadra molisana.

Ora manca solo la partenza: con entusiasmo e determinazione, il Molise punta in alto. Come dice il team, “Che vinca il gusto, che vinca il Molise”.

Red